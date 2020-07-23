Вход на станцию «Кировский завод» ограничат по будням

Ремонт эскалатора на станции «Кировский завод» ограничит вход в вестибюль станции.

Об ограничениях на станции сообщает пресс-служба петербурского метрополитена. Специалисты приступят к ремонту эскалатора меньше, чем через две недели, — 3 августа.

Из-за капитального ремонта метрополитен внесет изменения в режим работы вестибюля. Так, вход на станцию будет ограничен в будние дни, с 17.00 до 18.00. Капитальный ремонт завершится 9 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в очередной раз в Северной столице произошел перенос планировочных работ. Следовательно, из-за этого откладывается само строительство продолжение третьей линии подземки.