Вход на станцию «Кировский завод» ограничат по будням

Вход на станцию &#171;Кировский завод&#187; ограничат по будням
Станция метро "Кировский завод". Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Ремонт эскалатора на станции «Кировский завод» ограничит вход в вестибюль станции.

Об ограничениях на станции сообщает пресс-служба петербурского метрополитена. Специалисты приступят к ремонту эскалатора меньше, чем через две недели, — 3 августа.

Из-за капитального ремонта метрополитен внесет изменения в режим работы вестибюля. Так, вход на станцию будет ограничен в будние дни, с 17.00 до 18.00. Капитальный ремонт завершится 9 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в очередной раз в Северной столице произошел перенос планировочных работ. Следовательно, из-за этого откладывается само строительство продолжение третьей линии подземки.

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