Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню военно-морского флота, состоится в городе на Неве 26 июля.

Официально проведение парада сегодня, 23 июля, закрепил президент России Владимир Путин, подписав соответствующий указ. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Организация парада, подготовка и непосредственное проведение вошло в обязанности Министерства обороны России. Однако, от правительства Северной столицы жду активной помощи.

Денежные средства на мероприятия были предусмотрены в государственном бюджете 2020 года.

Напомним, президент лично приедет на парад.

Для жителей и гостей города будет осуществлена телетрансляция. В период эпидемии массовые скопления людей могут быть опасны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проезд по ЗСД станет бесплатным во время репетиций и проведения парада в честь дня ВМФ.

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