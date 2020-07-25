В Петербурге вход в ЦПКиО стал бесплатным из-за дождя

Согласно правилам, в выходные, чтобы прогуляться по живописным территориям зеленого островка, посетителям необходимо заплатить деньги.

Сегодня, 25 июля, в городе установилась непогода. Но для тех, кого осадки не останавливают от прогулок, появились хорошие новости. Представители ЦПКиО имени Кирова заявили, что из-за условий погоды в субботу на площадку для отдыха можно пройти свободно. Информация об этом появилась в официальной группе парка в социальной сети «Вконтакте». В сообщении отмечается, что посетителей ждут в парке всегда, а не только в ясные дни.

Отметим, что обычно за вход взимается плата в размере 100 рублей для взрослых. Лица, которые подпадают под льготные категории, должны заплатить меньшую сумму — всего 30 рублей. Это касается выходных. В будни вход является бесплатным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как ЦПКиО возобновит работу.