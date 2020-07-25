Скончался один из основателей рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин

Музыкант ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Печальные новости для фанатов оригинального состава культовой группы сообщили адвокаты семьи гитариста. Об этом сообщает агентство PA с ссылкой на их заявление.

Известно, что Грин умер на выходных во время сна, будучи в спокойном состоянии.

Британо-американская рок-группа Fleetwood Mac создана Питером Грином и барабанщиком Миком Флитвудом в 1967 году. Однако, Грин оставил группу еще в 1970 году из-за психических проблем. Известно, что гитарист подвергался специально процедуре для лечения шизофрении в те времена.

Сама группа Fleetwood Mac славится частыми изменениями в составе. Также, группа всегда активно экспериментировала с разными жанрами, чем привлекала немало любителей музыки с разными в ней предпочтениями.

В 1998 году Питера Грина включили в Зал славы Rock’n’Roll’a с семью другими участниками группы.

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