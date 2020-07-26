В трамваях и троллейбусах Петербурга появятся «тревожные» кнопки

Патрульный наряд приедет на место, если сигнал тревоги поступит от водителя троллейбуса или трамвая. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Патрульный наряд приедет на место, если сигнал тревоги поступит от водителя троллейбуса или трамвая. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургских трамваях и троллейбусах появятся тревожные кнопки. С их помощью водитель или кондуктор общественного транспорта сможет вызвать патрульный наряд.

Вневедомственная охрана заключила соглашение с «Горэлектротрансом» о круглосуточном контроле трамваев и троллейбусов Северной столицы.

Как сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по городу и Ленобласти, воспользоваться тревожной кнопкой сможет водитель или кондуктор. После ее нажатия к месту происшествия быстро прибудет наряд.

Данное решение было принято в связи с тем, что недавно в городе произошел ряд инцидентов, когда водители электротранспорта и кондукторы пострадали из-за хулиганов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что росгвардейцы помогли медикам спасти захворавшего в Удельном парке грибника-пенсионера. Плохо стало 66-летнему горожанину.