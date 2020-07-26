За сутки коронавирус выявили у 43 жителей Ленобласти

В Ленобласти продолжают проверять жителей на коронавирус. Фото: Pixabay

В Ленобласти продолжают проверять жителей на коронавирус. Фото: Pixabay

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус подхватили 43 человека. Умерших нет.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Полностью выздороветь и отправиться домой за последние 24 часа, к сожалению, ни у кого не получилось.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, общее число инфицированных Covid-19 с начала пандемии в области — 5 669. Общее число выздоровевших — 4 451. Общее число умерших по-прежнему равняется 56.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии болезнь выявили у 30 тыс. 635 человек.