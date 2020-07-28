Звезда «СашиТани» потрясла поклонников своей растяжкой

Валентина Рубцова в майке и мини-шортах села на горизонтальный шпагат. Фото: instagram.com/yalav

Валентина Рубцова в майке и мини-шортах села на горизонтальный шпагат. Фото: instagram.com/yalav

Валентина Рубцова удивила фанатов своими физическими способностями. 42-летняя актриса показала сложный горизонтальный шпагат.

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото. Она продемонстрировала поклонникам растяжку не хуже, чем у королевы шпагата Анастасии Волочковой.

Артистка в майке и мини-шортах села на шпагат. Звезда подложила под икры специальные фитнес-снаряды, чтобы усложнить упражнение. Поклонники актрисы пришли в восторг от ее способностей.

«Вау! Вот это да», — написал подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат из люка Lexus. Комментарии заслуженная артистка РФ решила закрыть, лишив поклонников обсуждений.