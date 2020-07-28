Пенсионер из Петергофа купил у мошенников фильтр для воды за 20 тысяч рублей

Стражи порядка задержали подозреваемых в мошенничестве мужчину и девушку, которые продавали жителям Петергофа фильтры для воды по завышенным ценам.

Об этом сообщили в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. В полицию обратился 69-летний мужчина, проживающий в доме на Озерковой улице. Он рассказал, что к нему пришли двое и предлагали купить фильтр для воды за 19900 рублей, что в несколько раз превышает реальную цену товара.

Пенсионер доверился незнакомцам и согласился на установку фильтра. Злоумышленники проделали работу и ушли, получив оплату за сам фильтр и его установку.

Жертва мошенников заподозрил обман уже после их ухода. Он обратился в полицию и назвал приметы. Схожих по приметам мужчину и девушку задержали росгвардейцы. Злоумышленников передали в полицию.

Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово поймали мошенника, находящегося в межгосударственном розыске.