Пенсионер из Петергофа купил у мошенников фильтр для воды за 20 тысяч рублей

Пенсионер из Петергофа купил у мошенников фильтр для воды за 20 тысяч рублей
Пенсионер попался на удочку мошенников. Фото: pixabay.com

Стражи порядка задержали подозреваемых в мошенничестве мужчину и девушку, которые продавали жителям Петергофа фильтры для воды по завышенным ценам.

Об этом сообщили в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. В полицию обратился 69-летний мужчина, проживающий в доме на Озерковой улице. Он рассказал, что к нему пришли двое и предлагали купить фильтр для воды за 19900 рублей, что в несколько раз превышает реальную цену товара.

Пенсионер доверился незнакомцам и согласился на установку фильтра. Злоумышленники проделали работу и ушли, получив оплату за сам фильтр и его установку.

Жертва мошенников заподозрил обман уже после их ухода. Он обратился в полицию и назвал приметы. Схожих по приметам мужчину и девушку задержали росгвардейцы. Злоумышленников передали в полицию.

Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово поймали мошенника, находящегося в межгосударственном розыске.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество обман пенсионеров пенсионер петергоф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Клещи покусали уже более четырех тысяч жителей Ленобласти
Автомобилистов Петербурга предупредили об ограничениях на дорогах из-за ...
Программа лояльности «МКБ Бонус» признана лучшей
На Конюшенной площади задержали вандалов, рисовавших граффити на баннере
Посетительница ТЦ «Галерея» рассказала об избиении охранниками из-за ...
Пенсионер из Петергофа купил у мошенников фильтр для воды за 20 тысяч рублей
Петербургское небо избавят от проводов
Конкурс на лучший балкон начался в Петербурге