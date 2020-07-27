В Кудрово поймали мошенника, находящегося в межгосударственном розыске

В Кудрово задержали 31-летнего мужчину, находящегося в межгосударственном розыске по обвинению в мошенничестве. Поймать его не могли около пяти лет.

Обвиняемый был задержан утром 26 июля у дома 21 корпус 2 по Европейскому проспекту. Им оказался уроженец Караганды, имеющий гражданство одной из среднеазиатских республик, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Почти пять лет мужчина находился в межгосударственном розыске. По данным следствия, в августе 2015 он по предварительному сговору завладел деньгами другого человека. Ущерб оценивается в 11 тыс. долларов США.

Обвиняемый доставлен в полицию Всеволожского района Ленинградской области. Информация о его задержании передана инициатору розыска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском вокзале задержали мужчину и женщину, находившихся в федеральном розыске.