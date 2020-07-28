Россияне, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, получат 10 тыс. рублей в август

Выплаты, которые должны были стать единовременными, продлили теперь и на последний летний месяц.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе Кремля. Авторами идеи являются сами россияне, отметившие, что им нужно готовить детей к школе и деньги в такой период лишними не бывают. Некоторые до сих пор испытывают проблемы с финансами в связи с пандемией коронавируса, поэтому власти приступили к обсуждению вопроса.

Госдума в итоге поддержала инициативу, согласно которой единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей в возрасте до 16 лет продлят на август. Напоминаем, что эту сумму выплачивали также в июне и в июле, о чем распорядился президент России Владимир Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург обеспечит выплатами сотрудников социальных служб за работу в коронавирус.