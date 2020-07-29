На территории Аграрного университета в Петербурге обнаружили незаконную свалку

На территории Аграрного университета в Петербурге обнаружили незаконную свалку
Участок, на котором устроили свалку, был предоставлен «Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету» в бессрочное пользование. Фото: pixabay.com

В Пушкинском районе Северной столицы, на территории Аграрного университета обнаружили незаконный сброс отходов.

Оказалось, что на участок в течении длительного времени свозили мусор, который впоследствии утрамбовывали при помощи бульдозеров. Ущерб, нанесённый этими действиями экологии Пушкинского района, был оценён природоохранной прокуратурой в 260 миллионов рублей.

Отметим, что территория свалки была передана властями Петербурга Аграрному университету в бессрочное пользование. Сейчас по факту незаконного сброса отходов заведено уголовное дело. Правоохранительные органы разбираются в том, кто ответственен за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кузьмоловском карьере скопились кучи мусора, оставленных отдыхающими.

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