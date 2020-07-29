После столкновения электровозов в Купчино возбудили уголовное дело

После столкновения электровозов в Купчино возбудили уголовное дело
Место аварии. Фото: www.instagram.com/kupchino_24/

В Северной столице столкнулись два грузовых поезда, есть пострадавшие. В ЧП нашлись признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Во вторник, 28 июля, на станции Купчинская Октябрьской железной дороги с рельсов сошли три локомотива и вагон. Как сообщила пресс-служба городского СУ СКР, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

В результате аварии пострадал машинист одного из поездов — его доставили в медучреждение.

На месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге произошло касательное столкновение грузовых составов №3812 и №1255.

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