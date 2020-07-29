За полгода продажи автомобилей в Петербурге упали почти на 30%

«Динамика петербургского авторынка хуже общероссийской, что легко объяснить: петербургские дилеры по сравнению с другими ведущими регионами дольше остальных находились в локдауне – почти 2,5 месяца — и открыли свои двери только на второй неделе июня», — рассказал ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. Фото: pixabay.com

«Динамика петербургского авторынка хуже общероссийской, что легко объяснить: петербургские дилеры по сравнению с другими ведущими регионами дольше остальных находились в локдауне – почти 2,5 месяца — и открыли свои двери только на второй неделе июня», — рассказал ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. Фото: pixabay.com

За первые шесть месяцев 2020 года в Северной столице продали 54 122 единицы легковых и легких коммерческих транспортных средств, что на 27% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом свидетельствует отчет аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», поступивший в распоряжение gazeta.spb.ru в среду, 29 июля. Согласно собранным данным, за июнь автодилеры Санкт-Петербурга продали на 16% (то есть, на 10 650 машин) меньше, чем в июне годом ранее. При этом по сравнению с показателями мая 2020 года продажи выросли вдвое: тогда было реализовано лишь 4 572 автомобиля. Отметим, что «Auto-Dealer-СПб» не учитывает продажи BMW, MINI и Mercedes-Benz.

Наиболее активно сейчас продажи идут у корейской марки KIA, которая за полгода продала 7 050 машин. За ней следуют LADA (6 495 автомобилей) и Hyundai (6 467 единиц).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, как выяснилось, при выборе автомобиля чаще всего отдают предпочтению серому цвету.