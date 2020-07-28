Стало известно, какой цвет автомобилей предпочитают петербуржцы

Жители Северной столицы не отличились любовью к ярким цветам. Предпочтительными оказались цвета, перекликающиеся с привычной дождливой и облачной атмосферой города. Поэтому, во время покупки выбор падает на серые или серебристые машины.

Любопытной статистикой поделился автомобильный сайт «Дром». Для выявления любимых цветов у водителей экспертами сайта была изучена база из 2,6 миллионов объявлений за 2019 год.

Результаты получились следующими: серые и серебристые авто находятся во владении у 24% петербуржцев, далее идет черный цвет — его предпочли 23% местных жителей, на третьем месте оказался белый цвет — 22%. Синюю и голубую окраску для авто выбрали 11% водителей. Красный цвет пришелся по вкусу 7% автомобилистов. Коричневый цвет выбрали 6%, а желтый — 4%. Меньше всего на дорогах города можно заметить машин зеленого и фиолетового цветов — ими заинтересовались для покупки 2% и 1% соответственно.

Популярность серого и серебристого цвета можно объяснить достаточно легко. При данной окраске мелкие повреждения не особо поддаются обнаружению невооруженным взглядом. Также, данные цвета актуальны как для женщин, так и для мужчин, так как являются нейтральными. Совершить ремонтные работы с машинами таких цветов проще — детали для них найти намного легче.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилистов Петербурга предупредили об ограничениях на дорогах из-за проведения полумарафона.