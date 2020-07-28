Автомобилистов Петербурга предупредили об ограничениях на дорогах из-за проведения полумарафона

Речь идет о спортивном мероприятии под названием «ЗаБег.РФ». Полумарафон проводится по всей стране вот уже в четвертый раз. В связи с этим, в центре изменится движение транспортных средств. Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Информацию сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Перекрытия будут осуществляться в несколько этапов. В воскресенье, 2 августа, водители не смогут в определенное время проехать по Менделеевской линии, Адмиралтейскому проспекту, Дворцовому и Благовещенскому мостам, Университетской набережной, Английской набережной, набережным Макарова и Кутузова, а также по Троицкому мосту.

Помимо этого, ограничения движения будут введены в понедельник, 3 августа. Речь идет о прекращении движения по Адмиралтейскому проспекту (от Сенатской площади до Гороховой улицы) и по Вознесенскому проспекту (от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта).

С полным перечнем всех вводимых ограничений можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 2 августа запланирован первый массовый забег после снятия ограничений.