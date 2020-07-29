Голикова назвала наиболее перспективные вакцины от Covid-19 в России

Голикова назвала наиболее перспективные вакцины от Covid-19 в России
Татьяна Голикова заявила, что планируется вакцинация 60% населения. Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова назвала наиболее перспективные вакцины от инфекции Covid-19, которые сейчас есть в России.

Она заявила в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, что самыми перспективными стали вакцины, разработанные Центром Гамалеи и «Вектором».

Голикова подчеркнула, что поставки вакцины от гриппа в регионы РФ намерены начать с конца следующего месяца. Планируют вакцинировать 60 процентов населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о страшном начале пандемии COVID-19 в России. Об этом рассказала Татьяна Голикова.

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