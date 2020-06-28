Голикова рассказала о страшном начале пандемии COVID-19 в России

Голикова рассказала о страшном начале пандемии COVID-19 в России
Голикова рассказала, что на власти одновременно свалилось огромное количество дел. Фото: kremlin.ru

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как начиналась пандемия коронавирусной инфекции в России.

Об этом сообщает телеканал «Россия 1». По словам Голиковой, первые месяцы с начала вспышки коронавируса были самыми эмоциональными и даже страшными. Она объяснила это тем, что за короткий период времени произошло слишком большое количество ужасных событий.

Вице-премьер призналась, что российское правительство тяжело и «очень эмоционально» переживало начало коронавирусной пандемии. Она рассказала, что на власти одновременно свалилось огромное количество дел, которые необходимо было сделать для избежания серьезных последствий для государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Голикова заявила, что россиянам придется носить защитные маски и пользоваться антисептиками осенью.

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