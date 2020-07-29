Муфтий Петербурга призвал отметить Курбан-байрам по домам

Приближается мусульманский праздник Курбан-байрам. Верующих призывают в этом году остаться дома и ограничиться участием в праздничной молитве online.

С обращением к верующим выступил председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль Панчеев, сообщает пресс-служба Смольного.

«Обычно мы проводили праздничные встречи в этот день, но из-за коронавируса сейчас лучше не подвергать себя опасности, остаться дома и отметить праздник в кругу своих родных», — отметил муфтий.

На сайте и в соцсетях Духовного управления мусульман можно будет увидеть праздничные проповеди и чтения священного Корана.

Те, кто все-таки решит пойти в мечеть, обязан надеть маску и перчатки и принести личный молитвенный коврик. Внутри будет соблюдаться социальная дистанция. Верующие должны будут держаться друг от друга минимум на расстоянии вытянутой руки.

Людей с признаками инфекционных заболеваний на территорию мечети не пустят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за празднования Курбан-байрама закроют трамвайное движение по Кронверскому проспекту.