Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа

Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа
Наиболее эффективным способом защиты от гриппа остается вакцинация. Фото: pixabay

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых штаммах гриппа, которые придут в Россию уже осенью-зимой.

Как сообщает РИА Новости, ведомство сделало очередной неутешительный прогноз по поводу предстоящих сезонных заболеваний. Жителей России предупреждают не только о коронавирусе, но и о новых мутациях гриппа.

По словам Поповой, этой осенью россияне столкнутся с новыми типами гриппа, от которых население еще не вакцинировали.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что в грядущем сезоне в стране будут проводить активную иммунизацию. В частности, в Петербурге планируется привить около трех миллионов жителей, включая около 500 детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 3 млн петербуржцев будут привиты от гриппа. «Особое внимание уделяется иммунизации беременных и пациентов из групп риска», — сообщает пресс-служба Смольного.

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