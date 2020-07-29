В аварии под Выборгом погиб маленький ребенок

Лобовое столкновение двух иномарок в Выборгском районе Ленобласти закончилось трагедией: там погиб годовалый ребенок.

Об аварии сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Страшное ДТП произошло вечером в среду, 29 июля, под Выборгом. Согласно предварительной информации, примерно в 19:30 на трассе Молодежное — Верхне-Черкасово дорогу не поделили Mitsubishi Lancer и Mercedes Vito.

В ДТП пострадали три человека и один погиб: маленький пассажир Mitsubishi скончался на месте от смертельных травм, а 31-летний водитель той же машины и два его пассажира отправились на скорой в больницу. Последние получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД добавили, что правоохранители начали проверку по факту дорожного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Тосно два человека получили травмы в ДТП с фурой.