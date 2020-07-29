Россиян предупредили о заморозках и ливнях в конце июля

Россиян предупредили о заморозках и ливнях в конце июля
В Гидрометцентре прогнозируют дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во многих российских регионах до конца месяца прогнозируются ливни и местами заморозки.

Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Согласно прогнозу Гидромета на последние дни месяца, сильные ветра и дожди с грозами ждут жителей Поволжья, Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ярославской, Брянской и Псковской областей. Также дождливая погода придет на север страны, в Сибирь и на Урал.

О заморозках предупреждают россиян, живущих в Магаданской области. В ночь на 30 июля температура понизится до -2 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе. Последний месяц лета отличится аномальным теплом. Осадков особо не будет — возможны только кратковременные дожди.

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