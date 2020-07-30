Жителей Ленобласти в четверг ждут грозы, ливни и град

Неспокойная погода не хочет оставлять регион.

Сегодня, 30 июля, Ленинградская область вновь окажется во власти стихии. Природные явления в виде ливней, гроз и даже града дадут о себе знать. Во время гроз ожидается значительное усиление ветра — от 15 до 18 метров в секунду. Температура, однако, будет достаточно приятной. Воздух в течение дня прогреется в пределах от +17 до +22 градусов тепла. Атмосферное давление продемонстрирует незначительное падение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасатели МЧС из-за ожидаемой непогоды предупреждают местных жителей о необходимости соблюдения правил безопасности. Во время грозы необходимо закрывать окна и с осторожностью пользоваться электрическими приборами. Также, грозу нельзя пережидать под зонтом или стоя под одиноким деревом. Во время непогоды следует остерегаться шатких конструкций, которые могут упасть из-за сильного ветра. То же самое касается и деревьев. Автомобили нужно парковать в безопасных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристам вернут деньги за поездку в Ленобласть.