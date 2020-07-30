Михаила Ефремова останется под домашним арестом до 22 января

Михаила Ефремова останется под домашним арестом до 22 января
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Адвокат пострадавшей стороны посчитал такое решение суда справедливым.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Пресненский районный суд Москвы оставил актера Михаила Ефремова под домашним арестом до 22 января 2021 года. Его просьбы о двухчасовых прогулках не удовлетворили.

Адвокат семьи погибшего водителя Александр Добровинский отметил, что они довольны таким решением и считают его вполне справедливым. Он отметил, что такого расклада событий защита и ожидала. Первое слушание по делу по существу должно пройти уже 5 августа.

Напоминаем, что артиста обвиняют в смертельной аварии в центре Москвы 8 июня. Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, когда все случилось. В результате погиб мужчина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельной аварии.

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