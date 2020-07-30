Меган Маркл проиграла суд о преследовании и травле со стороны СМИ

Меган Маркл проиграла суд о преследовании и травле со стороны СМИ
Меган Маркл проиграла в суде. Фото: Википедия

Герцогиня была недовольна материалами, которые публиковали британские таблоиды.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем пишет The Daily Mail. Актриса Меган Маркл обратилась в суд, обвиняя сразу несколько британских таблоидов в травле и преследовании, а также в распространении личных данных. Суд не убедили аргументы артистки – считается, что большинство претензий были основаны на личном мнении и эмоциях Маркл. Герцогине предстоит выплатить 67 тысяч фунтов – они пойдут на оплату судебных издержек ответчиков. Маркл согласилась с таким решением, но отметила, что ожидала другого исхода.

Она попросила журналистов быть корректнее и не распространять имена ее подруг, особенно молодых мам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл будут судиться из-за съемок их сына Арчи. Иск рассмотрит Верховный суд округа Лос-Анджелес. Стоит отметить, что в иске не указаны имена обвиняемых.

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