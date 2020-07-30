«Один скелет»: Гагарина ужаснула поклонников фигурой в бикини

&#171;Один скелет&#187;: Гагарина ужаснула поклонников фигурой в бикини
Полина Гагарина насторожила поклонников худобой. Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию в купальнике. В комментариях многомиллионные поклонники певицы умоляют ее начать есть.

На снимке звезда позирует в голубом бикини на фоне футбольных ворот. Светит яркое солнце, которому артистка радуется. Подписчики не разделили оптимизма Гагариной. Они отметили, что она слишком сильно похудела.

«Просто один скелет», — написал пользователь.

Многие посчитали, что девушка перестала есть, чем доводит себя практически до анорексии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем. Журналисты не упустили шанса расспросить певицу о подробностях личной жизни во время ее подготовки к выступлению на празднике для выпускников.

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