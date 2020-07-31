Дождливая погода будет в Ленобласти в пятницу

Синоптики пообещали дожди и похолодание в Ленинградской области в эту пятницу, 31 июля.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью за окном будет до +9…+14 градусов. А к середине дня температура воздуха на улице прогреется до +15…+20 градусов, сообщили в главке МЧС по Ленобласти.

При этом ночью в регионе начнутся кратковременные дожди, которые не закончатся и днем. Западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду ночью, днем сменится на северо-западный, северный и усилится до 5-10 метров в секунду днем.

Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе.