Дождливая погода будет в Ленобласти в пятницу

Дождливая погода будет в Ленобласти в пятницу
Жителей Ленобласти ждет облачная погода с кратковременными дождями. Фото: pixabay.com

Синоптики пообещали дожди и похолодание в Ленинградской области в эту пятницу, 31 июля.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью за окном будет до +9…+14 градусов. А к середине дня температура воздуха на улице прогреется до +15…+20 градусов, сообщили в главке МЧС по Ленобласти.

При этом ночью в регионе начнутся кратковременные дожди, которые не закончатся и днем. Западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду ночью, днем сменится на северо-западный, северный и усилится до 5-10 метров в секунду днем.

Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дожди ленобласть прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Леонардо Ди Каприо снимет сериал по роману Олдоса Хаксли
Погибший рэпер Энди Картрайт был «чист» перед смертью
Дождливая погода будет в Ленобласти в пятницу
Специалист рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете
«Придите в адекват»: Прилучный жестко ответил фанатке, ожидающей ...
Русская борзая пугает прохожих, бегая по проспекту Луначарского
Инъекции ботокса могут лечить от депрессии
В Гидрометцентре пообещали россиянам жаркий август