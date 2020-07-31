Дорожные работы перекроют улицы в центре Петербурга в августе

Петербургских водителей ждут очередные ограничения дорожного движения, которые вводятся с 1 по 3 августа.

Согласно информации ГАТИ, ограничения затронут участок Тамбовской улицы от Прилукской улицы до Курской улицы. Там с 1 по 14 августа будут прокладывать водопровод.

В течение всего августа водителей ждут пробки на Московском проспекте: с 1 по 13 августа на участке от Чернышевского до Кузнецовской улицы, а с 14 по 31 августа — от Кузнецовской улицы до Благодатной улицы. Ограничения связаны с прокладкой электрокабеля.

Проезд будет затруднен и на набережной реки Фонтанки (с 3 по 16 августа), а также на набережной реки Мойки ( с 3 по 30 августа). Здесь будет проводиться реконструкция инженерных сетей.

Также ограничения будут введены на Малом проспекте Васильевского острова у дома №71 по 8-й линии. Движение ограничат на период с 3 августа по 30 декабря.

Водителей ждут пробки и на улице Зенитчиков с 3 по 16 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилистов Петербурга предупредили об ограничениях на дорогах из-за проведения полумарафона.