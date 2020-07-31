Путин предложил начать изучать Конституцию в школах

Путин предложил начать изучать Конституцию в школах
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Главный документ страны недавно пополнился новыми поправками.

Сегодня, 31 июля, состоялась встреча президента России Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам к Конституции. По итогам обсуждения, лидером страны были вынесены некоторые поручения. Среди них оказалось и предложение о начале проведения мероприятий, связанных с Конституцией РФ. Подобные регулярные занятия, которые в перспективе будут проходить со школьниками и студентами училищ и ВУЗов, позволят сохранить историческую память и более детально ознакомят молодое поколение с основными целыми создания государства.

Президент поручил проработать вопрос о создании подобных занятий правительству страны и администрации президента. В ближайшее время должны быть подготовлены соответствующие предложения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин изучение конституция поручение школьники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Супругу рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве
Заседание по пересмотру приговора Кокорина и Мамаева отложили на 3 августа
В Петербурге сотрудники Россельхознадзора проверили 37 тонн помело
В Кронштадте на дне Финского залива рядом с фортами обнаружили старинные кирпичи
Путин предложил начать изучать Конституцию в школах
Петербуржцы вновь смогут посетить читальные залы госархивов
PayPal прекратила осуществлять переводы внутри России
Россияне пожаловались на качество отдыха в отелях Турции