Путин предложил начать изучать Конституцию в школах

Главный документ страны недавно пополнился новыми поправками.

Сегодня, 31 июля, состоялась встреча президента России Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам к Конституции. По итогам обсуждения, лидером страны были вынесены некоторые поручения. Среди них оказалось и предложение о начале проведения мероприятий, связанных с Конституцией РФ. Подобные регулярные занятия, которые в перспективе будут проходить со школьниками и студентами училищ и ВУЗов, позволят сохранить историческую память и более детально ознакомят молодое поколение с основными целыми создания государства.

Президент поручил проработать вопрос о создании подобных занятий правительству страны и администрации президента. В ближайшее время должны быть подготовлены соответствующие предложения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной.