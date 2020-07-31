В Ленобласти грибники нашли в лесу двух потерявшихся козлят

В Ленобласти грибники нашли в лесу двух потерявшихся козлят
Малыши были очень напуганы. Фото: vk.com/club5010122

Рассчитывая найти красных и или белых грибов, любители природы обнаружили белого и серого козленка.

Прогулка на природе оставила под впечатлением грибников из Ленинградской области. Они увидели двух маленьких козлят, которые не понимали, куда пропала их мама. Об этом сообщает «ЛенТВ24» с ссылкой на фотографии очевидцев, которые были опубликованы в социальной сети «Вконтакте» в группе «Грибы в Ленинградской Обл.в VK России и зарубежья».

Автор заметки в группе рассказала, что малыши от страха прижимались к друг к другу и кричали, надеясь, что их услышит мать. Такая картина разжалобила грибников, поэтому они не смогли просто так уйти. Они пошли искать козу. К счастью, поиски завершились успешно, семейство воссоединилось, а гуляющие отправились уже на поиски настоящих грибов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Колесов рассказал, когда в Петербурге и Ленобласти появятся грибы.

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