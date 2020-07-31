Apple перенесла сроки выхода новых смартфонов

Apple перенесла сроки выхода новых смартфонов
Новые айфоны покажут только в октябре. Фото: pixabay.com

Обычно презентация проходит в сентябре.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем пишет издание Bloomberg. Финансовый директор компании Apple Лука Маэстри рассказал о переносе выхода нового iPhone. Обычно презентации устраивают в сентябре, но на этот раз пройдет на месяц позже – в октябре.

«В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны через несколько недель»,

— объяснил Маэстри.

Напоминаем, что слухи о переносе начала продаж новых смартфонов ходили по сети несколько месяцев. Источники писали, что это связано с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что опубликована стоимость новых iPhone. Пока информацию официально не подтвердили, ее опубликуют позже.

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