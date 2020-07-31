На Васильевском нашли три мешка с опасным содержимым

На Васильевском нашли три мешка с опасным содержимым
Воздух поблизости оказался безопасным. Фото: Pixabay

Внутри находятся ртутьсодержащие отходы.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает ГУП «Экострой». В Васильевском районе обнаружили три мешка с ртутьсодержащими отходами – всего восемь килограммов. На них была надпись: «Осторожно ртуть!». Мешки лежали рядом с экобоксами.

Отмечается, что эксперты проверили состояние воздуха поблизости, концентрация паров ртути находится в пределах норм. В предприятии подчеркнули, что за семь лет удалось предотвратить попадание на свалки около 700 тонн опасных отходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю в Петербурге утилизировали 150кг ртутьсодержащих отходов. В частности, специалисты утилизировали 152 килограмма ртутьсодержащих отходов, 50 кг химических отходов, а также 11 градусников и 89 люминесцентных ламп.

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