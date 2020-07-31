Врачи рассказали, что может предвещать скорый сердечный приступ

Врачи рассказали, что может предвещать скорый сердечный приступ
Боль и дискомфорт в грудной клетке являются самым распространенным симптомом сердечного приступа. Фото: pixabay

Сердечные болезни нуждаются в особом внимании, так как при них увеличивается риск возникновения приступов.

Тревожным звоночком специалисты назвали онемение и покалывания в руках. Все дело в том, что при сердечно-сосудистых заболеваниях нарушается нормальное кровообращение, что и способствует появлению данных неприятных ощущений. Об этом сообщает издание Express с ссылкой на британских врачей.

Атеросклероз сосудов развивается из-за большого количества холестерина. Его бляшки мешают крови циркулировать в здоровом ритме. Если игнорировать болезнь и не получать должного лечения, то она может спровоцировать развитие других патологий. Возможны и сердечные приступы.

Чтобы избежать подобных проблем со здоровьем стоит уделить внимание своему рациону. Врачи советуют средиземноморскую диету. Она отличается тем, что в ней практически отсутствует мясо, зато преобладают овощи и фрукты, которые очень полезны для организма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи рассказали кто находится в зоне риска по заболеваниям почек.

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Врачи рассказали, что может предвещать скорый сердечный приступ