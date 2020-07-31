Росприроднадзор будет контролировать ситуацию с загрязнением Невы

Не первый раз петербуржцы обращают внимание на пятна на реке. Фото: vk.com/spb_today

Не первый раз петербуржцы обращают внимание на пятна на реке. Фото: vk.com/spb_today

На поверхности реки увидели нефтяные пятна.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Северо-Западу. Специалисты обратили внимание на жалобы петербуржцев и обещали взять ситуацию под контроль. Им предстоит выяснить, каков источник загрязнения – на место уже выехали сотрудники «Водоканала». Ликвидируют нефтяные пятна специалисты ГУП «ПИЛАРН».

Напоминаем, что пятна на Неве заметили вдоль проспекта Обуховской Обороны. Эксперты считают, что они могли появиться после дождя. До этого прохожие видели радужную пленку на реке у Большеохтинского моста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нефтяные разливы появились в акватории Невы. В ведомстве отметили, что специалисты ликвидировали нефтяные пятна, используя активную пену. Предполагается, что нефтепродукты попали в реку во время непогоды — дождь смыл их с дорог.