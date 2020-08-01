Больше, чем в Подмосковье: в Петербурге выявлен еще 161 человек с COVID-19

Больше, чем в Подмосковье: в Петербурге выявлен еще 161 человек с COVID-19
В Петербурге выявлены новые заболевшие коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге список заболевших коронавирусом за сутки полнил еще 161 человек. В Московской области, где общее число заболевших в два раза больше, подтвердили на 12 случаев меньше.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что с начала пандемии коронавирус в Северной столице диагностировали у 31 622 человек. При этом в настоящее время болеют 6 104 человека. Скончалось более двух тысяч человек.

Отметим, что общее число заболевших по стране превысило 845 тысяч человек. За последние сутки это число выросло на 5 462 заразившихся. Всего коронавирус унес жизни более 14 тысяч человек, смерть 95 их них от коронавируса констатировали только сегодня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за последние сутки на новую коронавирусную инфекцию в Петербурге обследовали почти 20 тысяч человек.

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