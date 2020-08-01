Из пункта приема вторсырья в Колпино пытались похитить сейф и 200 тысяч рублей

Один из подозреваемых задержан на основании ст. 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Фото: pixabay.com

Один из подозреваемых задержан на основании ст. 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Северной столицы по адресу Дорога на Металлострой, дом 5, неизвестные пытались похитить сейф из пункта приема вторсырья.

В правоохранительные органы обратился генеральный директор коммерческой фирмы, который заявил о задержании двоих злоумышленников, пытавшихся вынести из пункта приема вторсырья сейф. В нем находилось 207 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что один задержанных — 31-летний неработающий гражданин сопредельного государства. Его подельником является 37-летний петербуржец, оператор станков. Похищенный сейф был возвращен владельцу. По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.

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