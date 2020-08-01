Gazeta.SPb публикует фотографии вдовы рэпера Энди Картрайта в суде

Gazeta.SPb публикует фотографии вдовы рэпера Энди Картрайта в суде
Вдову Картрайта выводят из здания суда. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Марине Кохал, вдове рэп-исполнителя Энди Катрайта (настоящее имя — Александр Юшко), обвиняемой в убийстве мужа, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга сегодня продлил срок задержания. Gazeta.spb.ru показывает фотоотчет с места событий.

Объединенная пресс-служба судов Северной столицы опубликовала фотографии с судебного заседания по делу Кохал, которое прошло сегодня, 1 августа, в закрытом режиме.

Продление срока задержания вдове рэпера Энди Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Продление срока задержания вдове рэпера Энди Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Продление срока задержания вдове рэпера Энди Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Девушку, которая расчленила супруга и пыталась спрятать его тело в морозильной камере, оставили под арестом еще на трое суток.

Продление срока задержания вдове рэпера Энди Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Марина Кохал отрицает свою причастность к гибели Энди Картрайта. Следственные органы, между тем, уверены в обратном. По словам супруги погибшего рэп-исполнителя, он скончался от передозировки. Однако судебная экспертиза не нашла в крови Юшко наркотических веществ.

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