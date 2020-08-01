СПб ГУП «Ленгипроинжпроект» задолжало сотрудникам 17,9 млн рублей

Люди не получали заработную плату в течение двух месяцев. Фото: pixabay.com

Люди не получали заработную плату в течение двух месяцев. Фото: pixabay.com

Прокуратура Московского района Сакнт-Петербурга проверила деятельность СПб ГУП «Ленгипроинжпроект» на соблюдение трудового законодательства и выявила нарушения.

В частности, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что государственное унитарное предприятие задолжалось за май-июнь текущего года заработную плату работникам на общую сумму практически 18 миллионов рублей. Без оплаты труда, таким образом, в течение двух месяцев оставались 294 человека.

Руководству «Ленгипроинжпроект» было вынесено представление об устранении нарушения. Кроме того, районная прокуратура возбудила административное дело. После вмешательства правоохранителей задолженность перед сотрудниками предприятия была погашена в полном размере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о задолженности замглавы Госстройнадзора Николая Циганова в размере 650 млн рублей.