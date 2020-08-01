СПб ГУП «Ленгипроинжпроект» задолжало сотрудникам 17,9 млн рублей

СПб ГУП &#171;Ленгипроинжпроект&#187; задолжало сотрудникам 17,9 млн рублей
Люди не получали заработную плату в течение двух месяцев. Фото: pixabay.com

Прокуратура Московского района Сакнт-Петербурга проверила деятельность СПб ГУП «Ленгипроинжпроект» на соблюдение трудового законодательства и выявила нарушения.

В частности, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что государственное унитарное предприятие задолжалось за май-июнь текущего года заработную плату работникам на общую сумму практически 18 миллионов рублей. Без оплаты труда, таким образом, в течение двух месяцев оставались 294 человека.

Руководству «Ленгипроинжпроект» было вынесено представление об устранении нарушения. Кроме того, районная прокуратура возбудила административное дело. После вмешательства правоохранителей задолженность перед сотрудниками предприятия была погашена в полном размере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о задолженности замглавы Госстройнадзора Николая Циганова в размере 650 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задолженность по зарплате прокуратура спб санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия» погиб ребенок
Участница женского состава «Зенита» забила гол на 2-й минуте ...
Городские активисты отстаивают историческое мощение на проспекте ...
СПб ГУП «Ленгипроинжпроект» задолжало сотрудникам 17,9 млн рублей
Всеволожск останется столицей Ленобласти в 2021 году
В Ленобласти начинается празднование 93-летия со дня основания региона
В парке Боевого Братства увековечили память десантников шестой роты, ...
Противопожарная служба Петербурга отмечает 15-летие