Россиянам объяснили, кто может посетить Швейцарию

В посольстве объяснили, что эпидемиологическая обстановка в России вызывает тревогу.

Посольство Швейцарии в Москве пояснило, каков порядок въезда в страну из России. Об этом пишет ТАСС. Туристы пока что не смогут посетить Швейцарию, так как Россия входит «в группу стран с высоким риском» из-за эпидемиологической обстановки. Заехать на территорию государства смогут только граждане, имеющие вид на жительство. Им нужно будет пройти десятидневный карантин по месту жительства. Остальным въезд запрещен.

Напоминаем, что в эту субботу стало известно о возобновлении авиасообщения с Швейцарией – первые самолеты из России отправятся в путь 15 августа. Рейсы будут совершаться раз в неделю. С 1 августа россиянам также позволили летать в Абхазию, Великобританию, Танзанию и Турцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые выгодные направления для путешествий по России в августе. Самые дешевые билеты оказались в Москву. Улететь в столицу Росси можно всего за 850 рублей в один конец.