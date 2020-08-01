Группа Little Big побила рекорд по количеству просмотров клипа для «Евровидения»

Группа Little Big побила рекорд по количеству просмотров клипа для &#171;Евровидения&#187;
Группа снова бьет рекорды. Фото: скриншот

Ни одному ролику на канале не удалось набрать более 137 млн просмотров.

Музыкальный коллектив Little Big установил абсолютный рекорд «Евровидения». Об этом написали на официальном сайте конкурса Eurovision.tv. Клип на песню «Uno», который снимали для участия в конкурсе в 2020 году, за четыре месяца набрал более 137 миллионов просмотров. Таким образом, ролик стал более просматриваемым, чем выступление исполнительницы Нетты из Израиля – певица собрала 134 миллиона просмотра.

В материале говорится, что петербургская группа вполне может набрать еще больше просмотров к концу года. Напоминаем, что «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в 2021 году Little Big все-таки представит Россию на конкурс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зрители решили, что Билан не достоин победы на «Евровидении-2008».

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