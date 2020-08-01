Ким Кардашьян и Канье Уэст около года не живут вместе

Супруги видятся всего лишь один раз в месяц.

Брак модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста не первый день будоражит общественность. Источники уверяют, что о многом поклонникам только предстоит узнать – так, например, супруги уже год не живут вместе. Об этом пишет издание UsWeekly. Еще в 2019 году артист переехал в Вайоминг, где семья навещает его примерно раз в месяц. Ким приезжает в гости к супругу вместе с детьми, а затем возвращается к себе домой. По какой причине они живут раздельно – неизвестно.

Напоминаем, что Уэст недавно сделал ряд спорных заявлений, за которые затем публично извинялся. Он уверял, что супруга хочет определить его в психушку. Ким, в свою очередь, отметила, что у рэпера биполярное расстройство и иногда говорит то, что на самом деле не думает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом.