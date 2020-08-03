В России теперь нельзя пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России теперь нельзя пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Онлайн-кошельки больше не получится пополнить наличными. Фото: Pixabay

Россиянам с 3 августа запретили вносить наличные на анонимные электронные кошельки.

Как сообщает РБК, пользователи «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и похожих систем больше не смогут внести наличные на свои счета, воспользовавшись платежным терминалом или через офис операторов сотовой связи.

Согласно поправкам в закон «О национальной платежной система», для того, чтобы пополнить электронный кошелек, россиянину придется идентифицироваться. Более того, к онлайн-кошельку придется привязать банковский счет.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, эти поправки также начнут действовать в отношении проездных в ряде регионов, среди которых — Липецкая, Ивановская области и Великий Новгород. Местные жители отныне не смогут пополнить транспортные карты наличными. Теперь пассажиры будут пополнять проездной через банковский терминал, в отделениях кредитных организаций или по платежной ссылке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выдают меньше кредиток, чем в 2019 году.

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запрет наличные электронные кошельки


 

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