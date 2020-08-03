Был вспыльчивым и кричал: экс-супруга Соколова рассказала о браке с историком

Был вспыльчивым и кричал: экс-супруга Соколова рассказала о браке с историком
Олег Соколов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Бывшая жена экс-доцента Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказала о браке с историком. По ее словам, бывший супруг был довольно вспыльчивым.

Как сообщает 78.ru, на судебное заедание, которое проходит в понедельник, 3 августа, пришла Анна Кукушкина. С Соколовым она развелась в 2018-м году, после чего общалась с ним редко.

По ее словам, Соколов хорошо относился к ней и их детям, которым уделял много времени. Она отметила: что накричать историк мог, но никогда ни к ней, ни к детям насилия не применял. Пара разошлась из-за разницы в интересах.

Как писала gazeta.spb.ru, на предыдущем заседании в качестве свидетеля выступил оппонент Олега Соколова Евгений Понасенков. Бывшие коллеги успели обменяться взаимными оскорблениями.

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки и его сожительницы Анастасии Ещенко. Следователи считают, что он застрелил девушку, а затем расчленил ее тело. Останки он пытался утопить.

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