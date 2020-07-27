«Чудовищно жестокий»: Понасенков высказался на суде Соколова

Научный оппонент историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, Евгений Понасенков дал свидетельские показания в суде 27 июля. Он охарактеризовал Соколова и опроверг обвинения в травле.

«С моей точки зрения, Соколов — это чудовищно жестокий и в то же время очень комичный неудачник. Потому что он всегда старался быть тем, кем не является. Он был всего лишь доцентом, если я не ошибаюсь, СПбГУ, но мечтал, чтобы его называли сиром», — отметил Понасенков.

В ходе заседания также был поднят вопрос о травле. Ранее Соколов заявил, что Понасенков оказывал на него «психотравмирующее воздействие», что довело его до совершения преступления. Понасенков эти обвинения назвал чепухой и заявил, что Соколов испытывал к нему «колоссальную зависть».

Свидетель добавил, что ни разу не общался с Анастасией Ещенко.

Следующее заседание по уголовному делу Олега Соколова состоится 3 августа, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. По версии следствия, историк застрелил девушку из обреза, а после расчленил её тело. Останки девушки он пытался утопить в реке. Соколова задержали в ноябре на набережной Мойки с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки.