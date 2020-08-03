Петербуржцы сообщили о густом черном дыму на Лесной

Обеспокоенные очевидцы сняли на видео дым, который стал виден в Калининском районе.

Сегодня, 3 августа, в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в социальной сети «Вконтакте» появилась видеозапись, на которой оказался запечатлен черный дым. Пользователь соцсети рассказал, что что-то горит, а к эпицентру пожара пытаются проехать четыре пожарные машины.

Как сообщили gazeta.spb.ru в Главном Управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, на месте описываемых событий на Кантемировской улице, производятся работы по демонтажу труб на котельной, что и стало причиной задымления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарным удалось устранить пожар в ангаре на Петергофском шоссе. Из-за сложности ранг пожара повышали до №1-БИС, однако уже спустя 50 минут с огнем удалось справиться. О причинах возгорания информации нет.