В Петербурге построят крупный медицинский центр с коворкингом

Новое многофункциональное здание медицинского профиля возведут в Калининском районе к 2023 году.

Ожидается, что на пересечении Северного и Светлановского проспектов появится пятиэтажное здание с подземной парковкой. Внутри него обустроят центры по протезированию и массажу. Помимо этого, возможно, что в стенах учреждения оборудуют лабораторию и центр лучевой диагностики.

Примечательно, что один из этажей будущего центра специально отведут под медицинский коворкинг, который станет первым, представленным на территории Санкт-Петербурга. Для специалистов выделят кабинеты площадью от 12 квадратных метров. Доступен будет и конференц-зал. Об этом сообщает пресс-служба организации Smart Medical Center.

Известно, что площадь медицинского центра составит 9000 квадратных метров. В настоящее время представители застройщика ведут работы по проектировке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне ввели в эксплуатацию новую поликлинику для взрослых и детей.