На Дворцовой улице в Пушкине появились новые чугунные фонари

На Дворцовой улице в городе Пушкине завершилась реконструкция наружного освещения. Прежние фонари находились в ветхом состоянии после 30 лет работы.

На историческом участке от Московской улицы до Египетских ворот установили 60 новых светильников. При устройстве нового освещения стиль предыдущих фонарей был сохранен.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, фонари закреплены на чугунных опорах с применением декоративных консолей. Теперь они обеспечат равномерное освещение проезжей части, а на местах пешеходных переходов установили дополнительные светильники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые уличные фонари появились в парке Интернационалистов. До конца текущего года специалисты подключат наружное освещение в парке к электросетям. Согласно планам, в парке также озеленят газоны.