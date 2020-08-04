На Дворцовой улице в Пушкине появились новые чугунные фонари

На Дворцовой улице в Пушкине появились новые чугунные фонари
Новые фонари обеспечат равномерное освещение проезжей части в сумерках. Фото: gov.spb.ru

На Дворцовой улице в городе Пушкине завершилась реконструкция наружного освещения. Прежние фонари находились в ветхом состоянии после 30 лет работы.

На историческом участке от Московской улицы до Египетских ворот установили 60 новых светильников. При устройстве нового освещения стиль предыдущих фонарей был сохранен.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, фонари закреплены на чугунных опорах с применением декоративных консолей. Теперь они обеспечат равномерное освещение проезжей части, а на местах пешеходных переходов установили дополнительные светильники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые уличные фонари появились в парке Интернационалистов. До конца текущего года специалисты подключат наружное освещение в парке к электросетям. Согласно планам, в парке также озеленят газоны.

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