Россиянам напомнили о выплатах для детей до 16 лет

Россиянам напомнили о выплатах для детей до 16 лет
Средства выплатят в третий раз. Фото: pixabay.com

Семьи получат по 10 тысяч рублей после 5 августа.

Российские семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет, в августе могут рассчитывать на выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ. Отмечается, что пока деньги получили не все граждане, поэтому будет составлен соответствующий список. Оставшиеся средства должны поступить на счета после пятого августа.

Напоминаем, что выплаты впервые ввели в июне. Президент России Владимир Путин затем распорядился, чтобы их продлили на июль. Затем россияне обратились к властям с просьбой поддержать их перед 1 сентября – некоторые все еще не нашли постоянную работу, а детей нужно собирать в школу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским врачам продлили выплаты за работу с коронавирусными больными. Отмечается, что в прошлом месяце повышенные зарплаты получили более 43 тысяч человек.

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