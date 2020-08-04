53-летний мужчина, выглядящий на 25, рассказал свой секрет

Он признался, что никогда не делал пластических операций.
Эдсон Брандао из Нидерландов, которому уже исполнилось 53 года, рассказал, что многие считают, будто ему нет и 30. О своем секрете «вечной молодости» мужчина поведал изданию Unilad. Он заверил, что не ложился под нож хирурга, а его внешность – результат здорового образа жизни. Мужчина старается не употреблять жареную и консервированную пищу, а также ограничивает количество сахара.
Брандао часто ходит в зал и пьет много воды. У него нет вредных привычек – он не курит и не употребляет наркотики.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что косметолог раскрыла секрет красоты Пугачевой. Она уверена, что артистка делает уколы красоты, а также ложилась под нож пластического хирурга.