53-летний мужчина, выглядящий на 25, рассказал свой секрет

53-летний мужчина, выглядящий на 25, рассказал свой секрет
Мужчина ведет здоровый образ жизни. Фото: https://www.instagram.com/edsonsecrets/

Он признался, что никогда не делал пластических операций.

Эдсон Брандао из Нидерландов, которому уже исполнилось 53 года, рассказал, что многие считают, будто ему нет и 30. О своем секрете «вечной молодости» мужчина поведал изданию Unilad. Он заверил, что не ложился под нож хирурга, а его внешность – результат здорового образа жизни. Мужчина старается не употреблять жареную и консервированную пищу, а также ограничивает количество сахара.

Брандао часто ходит в зал и пьет много воды. У него нет вредных привычек – он не курит и не употребляет наркотики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что косметолог раскрыла секрет красоты Пугачевой. Она уверена, что артистка делает уколы красоты, а также ложилась под нож пластического хирурга.

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