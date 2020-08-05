В выходные Петербург снова ждет потепление

В выходные Петербург снова ждет потепление
Последние теплые деньки порадуют петербуржцев в ближайшие выходные. Фото: Baltphoto

В ближайшие выходные, 8 и 9 августа, в Северную столицу вернется долгожданная теплая погода. Петербуржцы смогут насладиться солнцем и отсутствием осадков.

Ведущий синоптик города на Неве Александр Колесов пообещал жителям Петербурга, что в августе еще удастся «поймать» летнюю погоду, пишет телеканал «Санкт-Петербург». Уже в эти выходные температура на территории города и Ленобласти поднимется до +26 градусов, а дождей, к счастью, не предвидится.

Колесов подчеркнул, что, несмотря на похолодание, в августе воздух не станет прохладнее +16…+21 градусов. Однако ждать возвращения июньской жары не стоит: климатическое лето в Северной столице, как и календарное, подходит к концу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 5 августа метеорологи прогнозировали сильные ливни в Петербурге. Городу грозят подтопления.

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