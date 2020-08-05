На проспекте Ветеранов пьяный отец оставил 5-летнюю дочь на улице без присмотра: ребенок попал в больницу с переохлаждением

На проспекте Ветеранов пьяный отец оставил 5-летнюю дочь на улице без присмотра: ребенок попал в больницу с переохлаждением
Нерадивому отцу может грозить до года тюрьмы. Фото: Baltphоto

Житель Петербурга оставил свою пятилетнюю дочь в одиночестве на детской площадке и отправился в гости. Пока он распивал спиртное, ребенок получил переохлаждение.

В правоохранительные органы Кировского района около 7:30 3 августа поступило заявление о том, что во дворе одного из домов по проспекту Ветеранов находится маленький ребенок, оставленный без присмотра. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 5-летнюю девочку на детскую площадку привел отец.

Мужчина пошел с дочерью в гости, где активно распивал алкогольные напитки, а по пути домой попросту оставил девочку на улицу. В результате малышку госпитализировали с диагностированным переохлаждением. Обоих родителей ребенка доставили в территориальный отдел полиции. По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злостного должника по алиментам приставы заставили вспомнить о ребенке, арестовав две машины.

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